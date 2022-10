Driehonderdtal mensen neemt afscheid van Yannick V., die om het leven kwam tijdens vuurgevecht met politie

ANTWERPEN Wil Antwerps schepen Els van Doesburg (N-VA) huwelijk met cd&v? “We zijn natuurlij­ke bondgeno­ten maar kunnen niet naast elkaar blijven bestaan”

N-VA en CD&V zijn natuurlijke bondgenoten, maar er is geen plaats voor beide partijen. Dat beweert Els van Doesburg (N-VA) in een interview met De Zondag. “Ik betreur wat er de voorbije weken tussen onze partijen is gebeurd, het resultaat is een slagveld en onzinnige analyses over wie verloren en wie vernederd is. We moeten samen een nieuw verhaal schrijven als brede, Vlaamse volkspartij.”

10 oktober