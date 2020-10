Dodelijk slachtoffer na ongeluk met tram in Merksem

Stadsfesti­val Full Circle breidt uit naar vier dagen en tien locaties: “We gaan Antwerpen als vanouds laten bruisen”

9 oktober Het slechte nieuws voor de cafés heeft weinig invloed op de cultuursector en dus kan het stadsfestival Full Circle, dat nog even in beraad werd gehouden, toch doorgaan midden november. Vier dagen lang bezet het festival tien iconische locaties in de stad, van clubs en concertzalen tot restaurants en zelfs het MAS en Felix Pakhuis. “Meer dan ooit willen we de sector verbinden met zijn publiek en de beleidsmakers.”