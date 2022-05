Dakbrand in gemeenschapscentrum Terlinden na roofingwerken

“De melding kwam bij ons binnen om 15.44 uur,” laat Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen weten. “Er werd gesproken over een dakbrand na werken in de oude muziekschool in de Terlindenhofstraat. Onze ploegen kregen het vuur onder controle, maar zijn er wel een tijdje mee bezig geweest. We hebben ook een groot stuk van het dak moeten verwijderen om alles goed te kunnen blussen, dus qua bewoonbaarheid is er momenteel onzekerheid.”