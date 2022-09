Bromfietsen in beslag genomen omdat ze te snel konden rijden

MerksemHet wijkteam van Merksem en het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord controleerden op woensdag op overlast van bromfietsers, steps en fietsers. Extra aandacht werd gegeven aan chauffeurs die op het fietspad tegen de richting in reden. Twee bromfietsen werden geconfisqueerd omdat hun maximale snelheid veel te hoog lag.

Om te beginnen werden 16 bromfietsen op de rollen gezet om hun maximale snelheid te testen. Twee werden in beslag genomen omdat ze opgevoerd waren. Eén van de bestuurders bleek na een grondige controle in het bezit van een afstandsbediening waarmee hij de maximum snelheid van zijn voertuig kon manipuleren. De ‘klasse A’ bromfiets haalde een snelheid van 67 km/uur.

Twintig bestuurders van steps, bromfietsen of fietsen reden tegen de toegelaten richting in. Een aantal van hen reed ook rond met de gsm in de hand. Allen kregen ze een boete.

In de Du Chastellei werden twee automobilisten beboet die de regels van de fietsstraat niet naleefden. In de Molenlei reden dan weer vier automobilisten tegen de richting door de fietsstraat. Verder werden nog tientallen boetes uitgeschreven voor foutparkeerders, automobilisten die rondreden met gsm in de hand, motorrijders zonder veiligheidskledij, het blokkeren van een kruispunt, rijden zonder veiligheidsgordel en andere overtredingen. Twee jongeren, jonger dan 16, op deelsteps werden staande gehouden conform de recente wetgeving. De accounts waarmee ze hun steps ontleenden werden gedeactiveerd en ze moesten te voet verder.

Een andere -16-jarige die rondreed met zijn eigen e-step zag zijn step in beslag genomen worden. Zijn ouders dienden deze op te halen op het politiekantoor. Tot slot bleek een koerier die maaltijden leverde in het zwart te werken. De man trok een uitkering en was desondanks aan het werk. Hiervoor werd een pv opgemaakt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.