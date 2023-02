Bestuurder rijdt zich vast in gracht... en valt in slaap

De bestelwagen was de doodlopende straat ingereden wat eigenlijk een private zandweg is. Op het einde was de bestuurder vast komen te zitten in een gracht langs een autosnelweg. De bestuurder lag in de bestelwagen te slapen en moest door de politie gewekt worden. In de gracht zat een hond vast in de modder, deze kon door de politie bevrijd en opgevangen worden.