Belgische Star Wars-fanclub viert 25e verjaardag in Merksem: "Star Wars is een sprookje”

De Belgische Star Wars-fanclub - er is er maar eentje in ons land - vierde gisteren zijn 25e verjaardag in Merksem. De club werd 25 jaar geleden TeeKay-421 gedoopt, naar de stormtrooper waarin Luke Skywalker zich verkleedt in de eerste Star Wars-film. Tim Veekhoven (46) was in 1997 een van de oprichters van de club.

“Voordat TeeKay-421 bestond, was er al een kleinere fanclub die zich vooral situeerde in het Gentse", vertelt Tim. “Ik werkte toen al mee aan het magazine dat ze uitbrachten. Maar toen de vernieuwde versies van de films uitkwamen in 1997, was er bij de toenmalige oprichters weinig animo om de club wat meer te promoten. Toen heb ik met twee anderen gevraagd of wij hun werk mochten verderzetten, en zo zijn we opnieuw begonnen met de fanclub én een nieuwe naam.”

Podcast

TeeKay-421 is gespecialiseerd in het delen van informatie over Star Wars. Dat gebeurt vooral via hun eigen TeeKay-421 Magazine, waarvan al 101 nummers verschenen. “Dat magazine verschijnt vier keer per jaar, en schrijven we volledig zelf”, aldus Tim. “We hebben ongeveer 250 leden die het magazine in de bus krijgen. Zij krijgen ook korting bij winkels waarmee we samenwerken, zoals FANS in Antwerpen en andere winkels waar je merchandising van Star Wars kunt kopen. Daarnaast hebben we ook een eigen podcast en zijn we erg actief op sociale media. We organiseren regelmatig meetings en events voor de leden van de fanclub, zoals een jaarlijkse quiz, een stadsspel of een wandeling met Star Wars-opdrachten.”

Eigen X-wing

Zaterdag vond een gratis ‘opendeurdag’ plaats van de club in Merksem. Je kon er de nieuwe T-shirts kopen van de fanclub, maar er waren ook heel wat handelaars met eigen Star Wars-merchandising. Er vonden ook interviews plaats, onder andere met Robin Broos: hij deelt zijn kennis van filmmuziek op de radio als presentator van het Klara-programma The Original Soundtrack en in zijn gelijknamige boek. Hij kwam praten over John Williams en over de bekende filmmuziek van ‘Star Wars’. Ook The Thompsons waren aanwezig: zij hebben een podcast over The Simpsons, maar besproken een aflevering waarin Star Wars een belangrijke rol speelt. Fans konden ook een eigen X-wingschip maken uit bureaumateriaal zoals stukken van pennen.

Wat er nu zo leuk is aan Star Wars? “Daar geeft iedereen een eigen invulling aan”, aldus Tim. “Zelfs de maker van Star Wars, George Lucas, kan niet zeggen waarom de films zo succesvol zijn geworden. Voor mij is Star Wars een sprookje, met enorm veel mythologische elementen met een diepere betekenis. De wereld is zo gedetailleerd, en de films zijn een mengelmoes van verschillende genres, zoals fantasy, sciencefiction en western.”

