Basketballen, petanquen en ijskar: feestelijke inhuldiging nieuw sportveld Winterling

In het definitief plan zijn er twee speelzones. De speelzone voor kinderen tot 4 jaar is uitgerust met een rollenspel, wip, zandspel, schommelen, glijden en balanceren. Daarnaast is er nog een speelzone voor grotere kinderen met meer uitdagende speeltoestellen. In deze zone bevindt zich een speelheuvel waarop een grote glijbaan en toren komen. Kinderen kunnen klimmen, slingeren, klauteren en balanceren op de toestellen. Een vogelnestschommel zorgt voor extra plezier. De toestellen zullen een natuurlijke uitstraling hebben. Daarnaast is er open ruimte voor vrij spel.