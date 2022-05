Bakkersfamilie opent derde bakkerij in Merksem: “Ik heb mijn broer alles aangeleerd”

MerksemVorige week openden Jens (26) en Jorg (28) Ribbens een gloednieuwe bakkerij in Merksem, vlak bij het ziekenhuis Jan Palfijn. Het is al de derde winkel voor de broers, na Ekeren en Kalmthout. Het brood wordt gebakken in Ekeren, de patisserie in Kalmthout, en in Merksem wordt al dat lekkers verkocht. “Dit is de perfecte locatie voor een bakkerij", klinkt het bij de broers.

Al van kleins af aan droomde Kalmthoutenaar Jens Ribbens ervan om bakker te worden. Na zijn middelbare studies werkte hij twee jaar in de bouw, maar hij koos er toch voor om voor bakker te studeren in het BUSO in Hasselt. Vijf jaar geleden, op 1 mei 2017, opende Jens op 21-jarige leeftijd zijn eerste bakkerij in Ekeren: Bakker Jens.

“Destijds waren we nog een koude bakkerij, maar na een jaar schakelde ik over op eigen productie", vertelt Jens. “Mijn broer Jorg kwam bij in het bedrijf, we kochten ovens aan, en begonnen zelf te bakken. Jorg heeft geen bakkersopleiding gekregen, ik heb hem zelf alles aangeleerd. Dat was fijn, we zijn nu echt een familiebedrijf.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwe bakkerij van Bakker Jens in Merksem. © Klaas De Scheirder

Perfecte locatie

Twee jaar later openden Jens en Jorg een tweede vestiging van Bakker Jens, in Achterbroek (Kalmthout). “In Achterbroek is mijn broer verantwoordelijk voor alle patisserie, van taarten tot koffiekoeken. In Ekeren worden het brood, de pistolets en de sandwiches gebakken, onder mijn supervisie. We verkopen ook belegde broodjes en maken zelf alle charcuterie.”

Omdat de productie gesmeerd loopt, was het tijd voor een derde winkel. Daarvoor vonden Jens en Jorg het perfecte pand in Merksem. “We zitten vlak bij het ziekenhuis Jan Palfijn, een heel mooie locatie. Mijn ouders kochten het pand, wij huren het van hen. Ik merk dat Merksemnaars dankbaar zijn dat er een nieuwe bakkerij in de buurt is, want veel handelaars zijn hier niet. Bakker Jens in Merksem is zelf geen warme bakkerij, maar het brood en de patisserie uit Ekeren en Kalmthout worden ook daar verkocht. We hebben een jong gepassioneerd team, zowel in de productie als in de winkels.”

Volledig scherm De nieuwe bakkerij van Bakker Jens in Merksem. © Klaas De Scheirder