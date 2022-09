Antwerpse Sportpaleis decor voor Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party

voetbal tweede nationale B Ibou Sawaneh en City Pirates willen incident­rij­ke seizoens­ope­ner van zich afspelen in Londerzeel: “Leren uit de gemaakte fouten”

City Pirates ging vorige week met 0-2 onderuit tegen Pepingen-Halle. Een wedstrijd waarin de Piraten wel hun weg naar voren zochten, maar daarbij moeilijk tot kansen kwamen. Het venijn zat hem vervolgens in de staart, want na de uitsluiting van Somers waarbij de man in het zwart zich weinig consequent toonde, openden de bezoekers de score na een fase met een grote buitenspelgeur. Wat volgde was nog minder fraai met wat na het tumult een racisme incident werd genoemd, maar daar wilde niemand in Merksem dieper op ingaan. Focus op Londerzeel.

9 september