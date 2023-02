Afrit Merksem van Antwerpse Ring vanuit Nederland tot 2030 dicht

ASSISEN LIVE. Stephaan Du Lion schuldig bevonden aan viervoudi­ge moord: “Ik heb eerst ‘gesekst’, dan hen gewurgd en dan hen doodgesto­ken”

Stephaan Du Lion is schuldig aan de vier moorden op Ariane Mazijn, Lutgarda Bogaerts, Maria Van den Reeck en Eve Poppe. Dat heeft de volksjury dinsdagavond besloten. De beslissing is weinig verrassend, aangezien zijn advocaten de schuld en verantwoordelijkheid niet betwistten. Opvallend: in zijn laatste woord bekende Du Lion alsnog dat hij zich de volgorde van zijn daden wel kan herinneren én dat hij wel degelijk nog weet dat hij Ariane Mazijn en Eve Poppe met een mes gestoken heeft. Morgen horen we zijn strafmaat.