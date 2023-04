42-jarige verdachte van cannabisplantage in Merksem aangehouden

Zware metalen in bodem nabij omstreden Antwerpse goudraffi­na­de­rij Value Trading: “Nog geen reden tot grote ongerust­heid”

OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, voert een onderzoek naar verontreiniging met zware metalen in de buurt van de Jacob Jordaensstraat, vlak bij het Antwerpse Stadspark. Daar is ook de omstreden goudraffinaderij Value Trading gelegen. Het is voorlopig evenwel niet bewezen dat de vervuiling van die firma afkomstig is.