35.000 liter bier en 50.000 shotjes: uitverkochte Moosebar XXL dit weekend in Sportpaleis

Vorig weekend waren het nog monstertrucks troef in onze Antwerpse concerttempel. Volgend weekend gaan dan weer de feestvierders los in Moosebar XXL. De après-ski feestjes kennen hun oorsprong in Hasselt, waar discotheek Versuz in de winter van 2015 voor het eerst een Moose Bar in tuin van de club uitbaatte. Intussen zijn er elke winter wel wat Tirolerhutten te vinden in Vlaanderen. Op zaterdag 11 februari is het dan de beurt aan het Sportpaleis, waar Dorothee & Maarten, over de Romeo’s en Duitse artiesten als Mickie Krause en Die Atzen de revue passeren. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld de optredens van ‘Kom van dat dak af’ Peter Koelewijn en ‘Ça plane pour moi’ Plastic Bertrand.