16-jarige dealer verkoopt drugs met promodeal ‘drie kopen en één gratis’

Ekeren/Merksem Stad breidt zones 30 uit in Merksem en Ekeren: “Fietsvei­lig­heid en leefbaar­heid zijn een prioriteit”

16 juli Stad Antwerpen wil de verkeersveiligheid vergroten door de verdere invoering van een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in gebieden waar geen aparte fietsinfrastructuur is. In totaal worden zes bestaande zones 30 uitgebreid, waarvan drie in district Ekeren en drie in district Merksem.