Philippe Geubels breekt zaalrecord van Capitole

Philippe Geubels speelt voor de veertiende en vijftiende keer in de Capitole in Gent. Met zijn voorstelling ‘Geubels gaat in bad’ had hij al 13 uitverkochte zalen op zijn conto, daar komen nu nog twee dagen bij op 26 en 27 april 2024. Het is de eerste keer dat een artiest met één show 15 keer in de Capitole speelt.