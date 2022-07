Zomertocht in Bottelare

tennis tour Camille Verleyen (TC Merelbeke) sterk op dreef bij vrouwen 3: “Twee toernooien, twee keer winst: dat doet deugd”

In de Tennis Tour is Camille Verleyen (24) bij vrouwen 3 sterk op dreef. Twee weken geleden won ze op TC Merelbeke voor eigen publiek en ook op Gantoise zette ze het toernooi naar haar hand. In de finale had Julie Lauwers nauwelijks wat in de pap te brokken (6-1, 6-0). Verleyen is tevreden over het niveau dat ze haalt.

4 juli