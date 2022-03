Zaalkorfbalclub Floriant is eerste Oost-Vlaamse winnaar topleague en Belgisch kampioen

Zaalkorfbalclub Floriant pakte afgelopen zaterdag 19 maart de titel in de topleague tegen Borgerhout/GW. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Oost-Vlaamse club de zege neemt. In de jongste decennia was de titel steeds een Antwerps onderonsje. Maar de ploeg uit Merelbeke speelde een schitterend seizoen met de titel als kers op de taart. “Het is de eerste club in Merelbeke die een landstitel binnenhaalt”, weet ook burgemeester Filip Thienpont.