Yasin Kahya (21) naar WK Elektrische rolstoelhockey in Zwitersland

Yasin Kahya uit Merelbeke maakt deel uit van de Belgische ploeg die vanaf zondag 7 augustus speelt op het wereldkampioenschap elektrisch rolstoelhockey in Zwitserland. Op 10 augustus spelen ze meteen tegen de Europees kampioen Nederland én vervolgens de titelverdediger Italië.

Powerchairhockey wordt in een elektrische rolstoel gespeeld. Dat maakt het voor mensen met een ernstige beperking ook mogelijk om te kunnen sporten. Yasin, die geboren werd met de ziekte van Duchenne, een aandoening waardoor de spieren verzwakken is sinds 4 jaar een vaste waarde in het Belgische team. “Ik hield als kleine jongen altijd al van sporten. Ik heb eerst een paar jaar gevoetbald, maar omdat mijn spieren aan het verzwakken waren moest ik deze sport opgeven. Mijn opvoeders van de lagere school lieten me dan kennis maken met elektrische rolstoel hockey. En het was liefde op het eerste gezicht voor de sport die ik nu al 9 jaar lang beoefen en sinds 4 jaar in de nationale ploeg”, zegt Yasin.

Volledig scherm Het Belgische team. © Seppe Hemerijckx

De sport wordt op een veld van 26 op 16 meter gespeeld door twee teams van vijf tegen elkaar. De wedstrijd duurt twee keer twintig minuten. De spelers zitten in een elektrische sportrolstoel, die tot 18 per uur kan rijden. Op internationale toernooien mag je maximum 15 per uur. De rolstoelen zijn ook beschermd tegen botsingen. In principe is het dus geen contactsport, al gebeurd het vaker. “Ik moet toegeven dat ik ook wel eens durf te botsen”, lacht Yasin. Hij is een speler met een losse stick en speelt in eerste klasse bij Somival en is vaak de doelpuntenmaker van de ploeg. Zeg maar de spits.

Volledig scherm Yasin gaat naar WK Hockey © RV

Quote Gewoon alles geven en zien wat het geeft Yasin

In 2014 werd België vice-wereldkampioen. “Dit jaar zal het heel moeilijk worden om de eerste plaats te bemachtigen. België zit in een van de zwaarste poules van de 2 poules die er zijn telkens met 5 landen. Op 10 augustus in de vroege ochtend spelen we tegen Europees kampioen Nederland en in de late namiddag tegen de titelverdediger Italië. Op 11 augustus mag België het opnemen tegen gastland Zwitserland. Als laatst volgt de dag erop een potje tegen Canada. Die wedstrijd is zeker haalbaar en we gaan gewoon alles geven en zien wat het geeft. Wij zijn een volledig nieuw, jong en een team met opkomend talent”, besluit Yasin. Je kan het wereldkampioenschap van Yasin op de voet volgen via de Facebookpagina ‘Belgian National Team of Powerchair Hockey’. De finale is op 14 augustus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.