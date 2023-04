WEER. Kans op redelijk helder weer in Merelbeke vanochtend

Al plannen voor Hemel­vaarts­week­end? Dit mag je verwachten van Gent Smaakt: “Grootste culinaire openlucht­fes­ti­val van Vlaanderen”

Als sinds 2011 is Gent Smaakt een vaste waarde tijdens het verlengde Hemelvaartsweekend. Dat is dit jaar niet anders. Een rijk gamma aan Gents kooktalent is vanaf woensdag 17 mei te vinden aan de Stadshal. Lees hier wat je mag verwachten van deze editie.