WEER. In Merelbeke bewolkte ochtend

Ouders starten crowdfun­ding voor Kinderdag­ver­blijf Kikin na klachten buurtbewo­ner: “Onze kinderen worden met de beste zorg opgevangen”

Het Kinderdagverblijf Kikin in de Groenstraat in Bottelare bij Merelbeke is bedreigd door een gedwongen sluiting. Nadat een buurtbewoner klacht indiende, werd de bouwvergunning ingetrokken door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en mag de crèche nog slechts tijdelijk openblijven tot augustus. Ouders van de getroffen opvang starten een crowdfunding om de juridische kosten te helpen dragen. “Onbegrijpelijk in tijden dat er zoveel nood is aan opvang”, zegt schepen Isabelle Van De Steene (CD&V) die achter de crèche blijft staan.