WEER. In Merelbeke bewolking vanochtend

Superflits­paal staat deze week in Gentbrugse Nijver­heids­kaai: “Ook snelle fietsers moeten zich aan snelheids­be­per­king houden”

De Lidar, in de volksmond ook wel bekend als de mobiele superflitspaal of ‘Sammeke’, staat deze week in de Nijverheidskaai in Gentbrugge, een zone 30.