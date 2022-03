Vzw Kinderharten schenkt 8.500 euro aan goede doelen

Kortrijk/Gent/Waregem/Antwerpen Voormalige CEO Royal Antwerp FC vraagt zelf alcohol­slot, na vijf eerdere veroorde­lin­gen voor rijden onder invloed

Ondernemer Patrick Decuyper (51) uit Gent moet een jaar lang een alcoholslot installeren in zijn wagen. De voormalige algemeen directeur van voetbalclub Zulte-Waregem - en later grote baas bij Antwerp FC - werd achter het stuur betrapt met 1,47 promille alcohol (zo’n acht glazen alcohol) in het bloed. “Geef mij maar een alcoholslot, dat zal de beste oplossing zijn”, liet Decuyper verstaan via zijn advocaat.

15 februari