Vogelopvangcentrum organiseert leuke workshops voor kinderen

Philippe (61) uit Gentbrugge doet oproep aan alle doven en slechtho­ren­den: “Kom woensdag naar de Gentse Feesten”

Slechthorend of doof? Zet woensdag 19 juli dan met stip in jouw agenda. Op Boomtown op de Kouter treedt de Nederlands-Russische Chibi Ichigo om 21 uur op. Het concert is helemaal te volgen via twee doventolken. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk?