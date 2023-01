Vier mannen gaan op de vuist aan danscafé in Merelbeke: één vechtersbaas even in levensgevaar

MerelbekeBij een zware vechtpartij aan het eet- en danscafé Shack op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke raakten vrijdagnacht vier personen gewond. Eén man was zelfs even in levensgevaar, maar is intussen stabiel. Het parket stuurde een opsporingsteam ter plaatse om de omstandigheden in kaart te brengen.