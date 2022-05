Vespa Club Merelbeke organiseert eerste publieke rit en maakt er een familie-uitstap van

Merelbeke/WetterenVespa Club Merelbeke organiseert op zondag 15 mei haar 1ste Meren-Beekjesrit met start en aankomst aan de Gemeentehallen. Opvallend en vrij uniek is dat ook alle jonge 50cc-rijders welkom zijn. “Zo maken we er nog meer een familie-evenement van”, zegt Steven Blondia.

Vespa Club Merelbeke werd door een aantal enthousiaste Vespa-rijders uit Merelbeke en Wetteren opgericht in 2016. Maandelijks komen de leden samen voor een ontspannende rit in de regio of trekken ze naar events van andere clubs in binnen- en zelfs buitenland.

En nu organiseert de club voor het eerst zelf zo’n event voor het grote publiek en is iedere Vespa-rijder welkom op de 1ste Meren-Beekjestocht, genoemd naar de oorspronkelijke benaming van de gemeente. “We zorgen voor een geanimeerde en bepijlde tocht van ongeveer 76 kilometer richting Vlaamse Ardennen. Iedereen kan vrij vertrekken tussen 9 en 11 uur”, zegt Steven Blondia.

50cc-rijders

Uniek aan het event is dat ook jonge 50cc-rijders, ongeacht het merk van brom- of snorfiets, kunnen meerijden op een begeleide tocht van 42 kilometer met start om 11 uur. “Op die manier trekken we ook jonge en misschien wel nieuwe leden aan en geven we ouders de kans om samen te rijden met hun kroost. Dat is vrij uniek in dergelijke organisaties. We mikken dus echt op een breed publiek en willen hier een jaarlijkse traditie van maken”, klinkt het.

Deelname aan de 1ste Meren-Beekjesrit kost 12 euro, inclusief ontbijt, drankbonnetjes, een hotdog aan de finish en een goodiebag voor de eerste 150 deelnemers. Je kan ook de dag zelf nog inschrijven. Er is een depannagedienst en infostand voorzien in de Gemeentehallen. Inschrijven kan via www.vespaclubmerelbeke.be.

Volledig scherm Het organisatiecomité van de 1ste Meren-Beekjesrit. © Didier Verbaere