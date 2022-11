Verlies is domper op de feestvreugde in Bar Qatar

Niet goed genoeg en Marokko was de betere ploeg. Dat was de teneur na het verlies van de Rode Duivels. Bar Qatar was opnieuw volzet met zo'n 500 supporters. En de sfeer was goed. Zeker toen een doelpunt voor de Marokannen door de VAR terecht werd afgekeurd. Maar in de tweede helft was er vooral ongeloof en ontgoocheling. Na het laatste fluitsignaal vertrokken heel wat supporters huiswaarts. Enkele di-hards blijven er wel in geloven. “Donderdag zetten we de situatie recht en komen we opnieuw supporteren", klinkt het.