Verjaardagsritje eindigt in drama: "Zodra het weekend was, zaten ze meer op hun fiets dan ernaast”

Gent Geen grote schermen op pleinen voor het EK in Gent: “De onzeker­heid is te groot”

3 juni Er komt voor het EK voetbal geen enkel groot scherm op een plein in Gent. Dat heeft het stadsbestuur beslist, omdat “er nog geen duidelijkheid is over de geldende coronamaatregelen tijdens de laatste dagen van het toernooi.” Geen voetbalfeest op het Sint-Pietersplein dus. Schermen in cafés en zomerbars mogen wel, onder strikte voorwaarden.