Verdwaalde jonge bever opnieuw uitgezet in Scheldevallei nadat hij op avontuur gaat in centrum Merelbeke

Gent/Destelbergen/Lochristi/Merelbeke/De Pinte/Wachtebeke Iedereen model in Goed Genoeg Lijfboek naar aanleiding van Internatio­na­le vrouwendag

8 maart Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op maandag 8 maart lanceert de vrouwenbeweging VIVA-SVV Het Goed Genoeg – Lijfboek in lingeriewinkels in heel Vlaanderen. Het boek werd zaterdag voorgesteld bij Fraai in Gent en is in de regio ook te krijgen in Destelbergen, Lochristi, Merelbeke, De Pinte en Wachtebeke.