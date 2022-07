Verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen in grote delen van Oost-Vlaanderen

Het is al maanden (te) droog in Vlaanderen. “Ondanks de perceptie van de brede bevolking, bevinden we ons nog steeds in een periode van aanhoudende droogte”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “Hierdoor blijven de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk staan.”

“In 8 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 8 andere onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. In 16 onttrekkingszones was dit al eerder het geval en blijft de situatie ongewijzigd”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heb ik, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.”