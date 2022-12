Veerle Coucke aan de muur van Cultuurcafé

Veerle Coucke (54) uit Melle volgde en volgt schilderlessen in de academies van Harelbeke, Gent en Wetteren. Centraal in haar werk staat de mens in zijn breekbaarheid, bereikbaar- of onbereikbaarheid. Met levendige kleuren en een dynamische borstelstreek worden beelden en afbeeldingen omgezet in een nieuw artistiek geheel.

“Mijn interesse in het maken van kunst begon al op zeer jonge leeftijd. Op mijn tiende begon ik met kunstlessen en ben sindsdien nooit meer gestopt. Ik heb een constante drang om mijn schildervaardigheden te verbeteren. Ik gebruik graag veel felle kleuren om levendigheid en diepte op te roepen. Het is een bewuste keuze om delen van het schilderij blanco te laten, om te voorkomen dat het schilderij te uitgebreid wordt, om het schilderij intrigerend te maken. Schilderen is voor mij een constant streven en worstelen om met de minste moeite het meeste effect te creëren, in die zin dat de frisheid en directheid van het beeld niet verdampen. Eén verbluffende slag is vaak boeiender dan meerdere herwerkte slagen”, vertelt ze over haar werk. Haar inspiratie haalt ze meestal uit krantenfoto’s maar die herken je nauwelijks in haar schilderijen. “Ik presenteer de wereld vanuit een subjectief perspectief en vervorm het radicaal voor een emotioneel effect”, klinkt het.