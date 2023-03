Vanochtend kans op bewolking in Merelbeke

Bestuurder gaat over de kop op E40 in Merelbeke: slachtof­fer in levensge­vaar

Op de E40 richting Brussel is ter hoogte van Merelbeke zaterdagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee voertuigen kwamen met elkaar in aanrijding, waarna één wagen over de kop ging. De bestuurder verkeert in levensgevaar.