Vanaf 3 april zes maanden hinder op Hundelgemsesteenweg door heraanleg rotonde

MerelbekeDe aanleg van de ‘superrotonde’ aan de Guldensporenlaan en de vernieuwing van de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke start op maandag 3 april. De werken zullen 6 maanden in beslag nemen en zullen voor de nodige hinder zorgen.

Op 3 april starten de werken voor de vernieuwing van de Hundelgemsesteenweg (N444) en de ombouw van de rotonde aan de Guldensporenlaan in Merelbeke. Met de werken wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de huidige gevaarlijke rotonde ombouwen tot een nieuwe rotonde die de fietsers meer veiligheid biedt. Tegelijkertijd krijgt het wegdek van de Hundelgemsesteenweg in het centrum van Merelbeke een opknapbeurt.

Veiliger fietsen en vlotter in de spits

“De rotonde op de kruising van de Hundelgemsesteenweg (N444) met de Guldensporenlaan (R4a) en Plataan is een druk en gevaarlijk punt, zeker voor de vele fietsers. Met vrijliggende fietspaden en fietsoversteken willen we het er veiliger maken. Door fietsers op de rotonde uit de voorrang te halen vermijden we gevaarlijke conflicten. Ook de doorstroming van het openbaar vervoer en verkeer verbeteren we: bussen stoppen voortaan op de rijbaan in plaats van in een halte ernaast en met de bouw van een turborotonde, een rotonde met voorsorteerstroken, verhogen we de capaciteit en veiligheid. De opknapbeurt van de rijweg tussen de brug van de E40 en de rotonde met de Zwijnaardsesteenweg in het centrum van Merelbeke zorgt dan weer voor het nodige rijcomfort”, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

6 maanden in 5 fasen

De werken duren 6 maanden. Om de hinder voor weggebruikers, omwonenden en de ondernemingen in de werfzone en omgeving te beperken is een fasering opgesteld. Zo zullen de werken in de schoolvakantie starten om de hinder voor verkeer en schoolgaande jeugd al te beperken. Daarnaast zijn de werken opgesplitst in 5 fasen om de bereikbaarheid van de omgeving te garanderen.

De eerste twee fasen situeren zich op de Hundelgemsesteenweg. In de eerste fase die start op maandag 3 april werken we aan de Hundelgesemsteenweg (N444) tussen de rotonde Zwijnaardsesteenweg (exclusief rotonde) en de Baron Arthur Verhaegenlaan (inclusief kruispunt). Die werken zijn afgerond begin mei. In een tweede fase pakken we de Hundelgemsesteenweg tot en met het kruispunt van de Waterstraat aan. Het kruispunt van de Waterstraat zelf wordt slechts twee weken onderbroken. Begin juni moeten de werken in deze zone afgerond zijn. Eind mei wordt er gestart aan de rotonde zelf. Die werken verlopen in 3 fasen. De werken duren tot het najaar van 2023.

Volledig scherm Fase van de werken. © AWV

Hundelgemsesteenweg onderbroken van april tot juli

De werken zullen voor de nodige hinder zorgen maar woningen en handelaars worden maximaal bereikbaar gehouden. Voetgangers en fietsers zullen tijdens de werken aan de gewestweg altijd op een veilige manier langs de werf kunnen wandelen of fietsen. Tijdens de werken aan de rotonde volgen fietsers en voetgangers een omleiding via ‘Ketske Bonjour’ en Fraterstraat in fase 3 tot fase 5. Het doorgaand verkeer rijdt via de Poelstraat, Lamstraat, Salisburylaan en Heidestraat. Openbaar vervoer zal een aangepaste reisweg en regeling volgen die op dit moment nog wordt uitgewerkt.

Er wordt een infomoment voorzien voor ondernemers en organisaties op 13 maart en een omgevingsmanager aangesteld die mee waakt over de minder-hinderaanpak en die als direct aanspreekpunt fungeert voor iedereen die impact ondervindt van de werf. De omgevingsmanager is te bereiken op bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476/72.22. 57.

Meer informatie over de fasering, omleidingsplannen en het ontwerp is te vinden op www.wegenenverkeer.be/merelbeke

