Van de akker tot de bakker: nieuw brood Rodeland te koop bij acht ambachtelijke bakkers met tarwe uit Lemberge

Merelbeke/Melle/Oosterzele/GavereBij acht ambachtelijke en warme bakkers kan je vanaf morgen het nieuwe Rodeland brood kopen in Melle, Merelbeke, Oosterzele, Gavere en Gent. Het Rodeland brood is gebakken met tarwe uit Lemberge.

In de Hoeve Zonneveld in Lemberge (Merelbeke) werd het afgelopen jaar 2 hectare ‘Moschus’-tarwe geteeld en geoogst. De oogst, 16.000 kilo, werd lokaal gemalen bij Molens van Oudenaarde. Acht ambachtelijke bakkerijen in het ‘Rodeland’ zullen er liefst 24.320 broden mee bakken. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere.

Vandaag stelden ze hun Rodeland-brood officieel voor. Elke bakker ging met het ecologisch en biologische geteelde tarwe aan de slag met een eigen recept. “Korter kan de korte keten niet zijn”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij steunden het Rodeland brood-project met 20.000 euro. In haar speeche verwees ze ook naar de Oogststoet in haar thuisbasis Massemen. “Van de akker tot de bakker. Het brood is gebakken met tarwe die door de boer om de hoek is geteeld. Aan een eerlijke prijs. Dankzij corona herontdekken we onze lokale ambachten en producten”, zegt Leentje.

Quote Lemberge was vroeger de ‘melkkoe’ van Merelbeke en wordt vandaag de graan­schuur van het Rodeland Burgemeester Filip THienpont

Ook burgemeester Filip Thienpont van Merelbeke prees de inspanningen van de initiatiefnemers. “Lemberge was vroeger de ‘melkkoe’ van Merelbeke met een goed draaiende melkerij, een ziekenhuis en veel rijke mensen. Vandaag wordt Lemberge de graanschuur van het Rodeland”, aldus de burgemeester.

Hoeve Zonneveld

Het lokale graan is geteeld door landbouwers Chris en Liesbet Persoons en Pascal Braekman van Hoeve ZonneVeld. “In België importeren we vooral baktarwe op grote schaal uit Frankrijk, Duitsland en Oost-Europa. Dat leerden we sinds de oorlog in Oekraïne. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat wij als land onze eigen baktarwe niet zaaiden. Daarom werkten we graag mee aan dit project, want lekker brood is een basisbehoefte”, zegt Pascal Braekman van Hoeve Zonneveld.

Volledig scherm Het Rodeland brood wordt gebakken met tarwe uit Lemberge. © Didier Verbaere

Te koop in acht bakkerijen

Acht lokale bakkerijen werken mee aan dit initiatief. Concreet gaat het om Bakkerij Finesse uit Melle, Bakkerij De Pourcq uit Gavere, Brood & Banket Platteau uit Oosterzele en de Bakkerijen Coens, Schepens, Van Crombrugghe en Van Moorhem uit Merelbeke. En met bakkerij Hemelsoet uit Oostakker, wordt zelfs tot in Gent gebakken met het Rodelandmeel. “We moeten terug naar de natuur en we zijn fier dat we hier samen met zeven ambachtelijke bakkers deel mogen van uitmaken", zegt Sabrina De Gelas van de bakkerij uit Gent. Wie zelf aan de slag wil gaan met het Rodelandmeel kan terecht bij Coupe Douze, de hoevewinkel van de familie Persoons.

Het initiatief wil het ambacht van de lokale warme bakker, die momenteel sterk getroffen wordt door de hoge energieprijzen en nadelige concurrentie ondervindt van de lange keten, in de kijker plaatsen. HOGENT staat in dit project garant voor een goede begeleiding en adviesverlening naar de verschillende ketenpartners toe. Via labotests zorgt HOGENT eveneens voor kwaliteitsgarantie.

