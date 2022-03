Vaccinatiepunt Merelbeke is geopend

Merelbeke/WetterenHet vaccinatiepunt aan de Kloosterstraat in Merelbeke opende woensdag zijn deuren. Die vervangt de vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke. De eerste prikken in het voormalige testcentrum zijn alvast vlot verlopen.

De grote vaccinatiecentra van Wachtebeke en Wetteren sloten afgelopen zaterdag de deuren na een grootschalige vaccinatie- en boostercampagne voor de inwoners van de Eerstelijnszone Scheldekracht. De afgelopen 14 maanden kregen inwoners van Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Laarne, Merelbeke, Melle, Wetteren en Wichelen een vaccin of een booster. Meer dan 300.000 prikken werden gezet.

“Ook in deze volgende fase van de campagne kunnen we hierbij gelukkig nog steeds rekenen op bijzonder veel bereidwillige medewerkers en vrijwilligers vanuit de vorige twee vaccinatiecentra om onze lokale vaccinatiecampagne waar te maken. Mensen die nog een vaccin nodig hebben, kunnen vanaf nu in Merelbeke terecht. Het gaat om nieuwkomers, inhaalprikken, nieuwe 5-jarigen”, zegt Liesbet Cosyn van de Eerstelijnszone.

Praktisch

Aangezien het vaccinatiepunt een tijdelijk karakter heeft, wordt er momenteel verder gewerkt aan een snelle schakeling naar nieuwe locaties met eventuele inzet van verschillende en mobiele vaccinatiepunten als er opnieuw grote aantallen prikken moeten worden gezet.Een afspraak maken is nog steeds nodig en kan voor iedereen via het callcenter (0800 988 98). Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 9 tot 18 uur. Je kan ook een afspraak maken op www.eerstelijnszone.be/vaccinatie-scheldekracht.

Wegens de kleinere wachtruimtes, is het wel belangrijk dat iedereen komt op het moment van de effectieve afspraak om zo de wachttijden te beperken. Inwoners binnen de eerstelijnszone kunnen zich ook nog laten testen in het testcentrum van Beervelde, Labo CRI te Zwijnaarde, het testcentrum van het UZ Gent, het testcentrum PANACEA te Zottegem of Labo Medina in Lokeren.