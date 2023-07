Uit eindrapport fusieonderzoek Melle en Merelbeke blijkt dat inwoners Merelbeke hogere schuld dragen

GENT IN BEELD: Eerste soldenweek­end en koopzondag vallen gelijk: koppen lopen in de winkel­straat

De solden zijn begonnen en dat betekende in Gent twee dagen volle parkings, aanschuiven aan de kassa en het pashokje en manoeuvreren over de kasseien op zoek naar dat ene topje of jurkje dat de zomer maakt. In de straten, in de winkels, op de terrasjes zat het tijdens het hele weekend vol.