Smurfen verjaren in Kinepolis Gent

Te warm dit weekend om buiten te komen? Dan kan je ook een heel bijzondere verjaardag vieren. De Belgische blauwe vrienden van Peyo, de Smurfen, vieren namelijk hun 65ste verjaardag. In Kinepolis is daarom een speciale vertoning met bijbehorend vertier georganiseerd. Als Gargamel geen roet in het eten gooit, tenminste.