Sfeermarkt op De Keiberg op 18 november

GENT Groeiende techbe­drijf­jes verzamelen in Gent tijdens The Big Score

Een goed idee is niet goed genoeg, je hebt ook fondsen nodig om die in de praktijk om te zetten. 90 techbedrijfjes uit Europa verzamelden daarom in Gent voor The Big Score, waar ze tot grote en gespecialiseerde investeerders konden spreken, tijdens presentaties, speeddates en talks.

15:02