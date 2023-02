Schoenen Torfs opent pop-up voor één dag... in rusthuis: “Onze bewoners nog eens laten genieten van namiddagje shoppen”

Merelbeke Primeur in Vlaanderen: Zorgband leidt keuken- en logistiek personeel op tot zorgkundi­ge

Vijftien personeelsleden uit de keuken-, poets of logistieke diensten van de zorginstellingen in de Zorgband Schelde & Leie volgen in Merelbeke een opleiding voor een job als zorgkundige. “Dat is nodig om een antwoord te bieden aan het structureel personeelstekort in de zorg”, klinkt het. Dat doen ze op de werkvloer en tijdens de uren. Een primeur voor Vlaanderen.

