Reuzen meifeest op Dorp Munte en expo kunstwerkjes Steinerschool

Merelbeke Provincie lanceert Het Gentbos in gevaar: podcast over klimaatver­an­de­ring

Het Gentbos aan de Poelstraat in Merelbeke is in gevaar door de klimaatsverandering. Dat is de boodschap die de provincie Oost-Vlaanderen verspreidt in een nieuwe Podcast met een spannend en interactief luisterverhaal voor kinderen tot 12 jaar. Leerlingen van de Sint-Elooischool mochten deze ochtend in primeur op pad.

30 maart