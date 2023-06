RESTOTIP. Pop-up restaurant ONO serveert culinaire gerechten op houtvuur

“We beloofden tegen 2024 géén extra sociale woningen, maar een stad vol bouwkranen”: Thuispunt Gent reageert scherp op kritiek

Het aantal sociale woningen in Gent zit voor het derde jaar op rij in dalende lijn, maar daar is volgens Thuispunt Gent een goede reden voor. De huisvestingsmaatschappij pikt de kritiek van oppositiepartij PVDA niet. “Een plan als het onze verdient onvoorwaardelijke steun”, zegt voorzitter Marc Heughebaert.