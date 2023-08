Mellebrug wordt even afgesloten voor filmopna­mes nieuwe VTM fictie­reeks Trizombie 21

De weg over de Mellebrug in Melle wordt op donderdag 17 augustus tijdelijk afgesloten voor de opnames van Trizombie 21, een nieuwe fictiereeks van televisiezender VTM. Het verkeer langs de Charles Lebonstraat richting Destelbergen zal die dag een uur niet via de brug kunnen rijden.