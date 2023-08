‘Noch einmal in Wien’ sluit 25ste operette­reeks af in Sint-Martinus­kerk

Noch einmal in Wien is een stijlvol operetteconcert in de Weense sfeer en de 25ste avondvullende theaterproductie van pianist Jürgen De Smet. Ze sluiten de reeks concerten af op zondag 17 september in de Sint-Martinuskerk in Balegem.