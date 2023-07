KIJK: Waaghals wil Sint-Baafsplein oversteken aan kabel, maar krijgt al snel spijt: man valt vier meter naar beneden

Je hebt domme ideeën en dronken ideeën, maar dit was vermoedelijk een combinatie van beide. Een jonge kerel is gisteravond op een stelling op het Sint-Baafsplein geklommen, en probeerde daarna weg te komen via een kabel boven het plein. Uiteraard mislukte dat.