Provinciebestuur zet beheer waterlopen in de kijker

De monding van de Melsenbeek in de Schelde is de ideale plek om de vele facetten van het provinciaal waterbeleid toe te lichten. De krabbensleuf die er ingezet wordt om te voorkomen dat de Chinese Wolhandkrab de ecologisch waardevolle Scheldemeersen binnendringt, krijgt ruime aandacht. Naast exotenbeheer komen ook het onderhoud van waterlopen, de ecologische waterkwaliteit en de aanpak van mogelijke droogte of wateroverlast aan bod.

Praktisch

Iedereen is welkom van 9.30 tot 12.30 uur aan de Scheldekant in Merelbeke ter hoogte van de monding van de Melsenbeek in de Schelde.De locatie is bereikbaar via het kruispunt Waterstraat en Oude Gaversesteenweg. Voorzie stevig schoeisel.