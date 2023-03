Provincie schorst plannen voor extra woningen Kwenenbos: “Terwijl Vlaanderen het net juist een prima idee vindt”

De provincie heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bescherming Open Ruimte’ van het lokaal bestuur in Merelbeke geschorst. Volgens de provincie is de beslissing in strijd met het Vlaams Ruimtelijk Beleid. Voorlopig kunnen er dus geen extra woningen aan de wijk Kwenenbos worden gebouwd.

Met het RUP Bescherming Open Ruimte wil het lokaal bestuur van CD&V, Open VLD en Vooruit letterlijk de open ruimte beschermen maar ook een aantal woonuitbreidingsgebieden verder ontwikkelen. Groen Merelbeke was de enige partij in de gemeenteraad die het RUP niet goedkeurde. En nu schorst ook de deputatie van de provincie de beslissing. “De gemeente wordt nu verplicht om de plannen aan te passen. Dit is een blamage voor het gemeentebestuur dat met het RUP wou uitpakken”, zegt Pieter Verstraete van Groen Merelbeke.

De provincie struikelt in het plan vooral over het ‘deelrup 3’ aan de Sallemeulekouter, een gebied van 1,5 hectare tussen de Hundelgemsesteenweg en de Sint-Elooistraat in de al druk bebouwde wijk Kwenenbos. Dat staat nu ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. In het nieuwe RUP wou de gemeente dit verder ontwikkelen als woonzone.

In stijd met provinciaal beleidsplan

“Al bij aanvang van het RUP wees de provincie op een ernstige tegenstrijdigheid met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) en het Vlaams ruimtelijk beleid. Het woonuitbreidingsgebied in Kwenenbos ligt niet binnen het Grootstedelijk gebied Gent of sluit niet aan bij een geselecteerde kern. Dit gebied ontwikkelen tot woon- of projectzone, kan dus volgens de provincie niet. Extra open ruimte aansnijden bleek belangrijker dan open ruimte beschermen, ook al doet de naam van het RUP anders vermoeden”, zegt Pieter Verstraete van Groen.

Volledig scherm Pieter Verstraete © RV

Quote Het Vlaams Departe­ment Omgeving vindt het zelfs een prima idee en ze adviseer­den ons om er nog meer te bebouwen Schepen Tim De Keukelaere (Open Vld)

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tim De Keukelaere (Open Vld) nuanceert de schorsing van de plannen. “In ons complete plan willen we maar liefst 60 hectare open ruimte in Merelbeke beschermen tegen verdere bebouwing. Aan Sallemeulekouter willen we 1,5 hectare verder ontwikkelen. We voorzien er ook 20% behoud van groene buffers en 25% sociale woningen. Het gaat om residentieel wonen in het groen in Kwenenbos. De provincie schorst die beslissing op basis van het eigen Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. Iets wat wij juridisch weerleggen want dat beleidsplan, de opvolger van het structuurplan, is nog niet eens goedgekeurd door de provincieraad. En het Vlaams Departement Omgeving vindt het zelfs een prima idee en ze adviseerden ons om er nog meer te bebouwen. Beide adviezen staan dus haaks op elkaar maar heffen elkaar niet op”, legt De Keukelaere uit.

Opnieuw naar de gemeenteraad

De gemeente heeft nu 90 dagen tijd om de plannen opnieuw in te dienen. “Of we sluiten het deelrup uit zodat het woonuitbreidingsgebied blijft. Of we beschermen het definitief”, somt de schepen de opties op. “Dat kan zelfs gratis”, zegt gemeenteraadslid Verstraete van Groen. “Met de huidige wetgeving kan dat kosteloos worden beschermd. Er lopen immers geen wegen doorheen het gebied, waardoor alle grond verder dan 50 meter vanaf de openbare weg kosteloos beschermd kan worden.” De beslissing valt op de gemeenteraad van 28 maart.

