Primeurtje voor Merelbeke: groene banken waar je je e-bike kan laden

Het is wàrm in onze steden en gemeenten. Door de klimaatopwarming én de verharding in steden, is het er letterlijk een tikkeltje heter dan elders. De provincie Oost-Vlaanderen zet dan ook in op onthardingsprojecten, want beton houdt warmte vast, of dat nu op de grond of in gebouwen is. Eén van de opvallendste resultaten van die acties is dus het fietsbankje op het Driekoningenplein, meteen goed voor een primeur.

Cool Cities

Het bankje, met dus flink wat verticaal groen, een plek om te rusten én een aansluiting op het elektriciteitsnet zodat je je e-bike kan opladen, vinkt dus heel wat groene doelen aan. Het werd ontwikkeld door Sioen Industries en gesponsord door het Cool Cities-project van de EU.

Volledig scherm De opening van de fietsbank in Merelbeke. © rv

“Deze fietsbank toont hoe we via innovatie en technologische vernieuwing de inrichting van publieke ruimte in steden en gemeenten kunnen aanpassen aan het veranderde klimaat”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen), die vanuit de provincie zorgde voor de eerste fietsbank in België. “Een dergelijk groene oase, hoe beperkt in omvang ook, vormt een hittebestendig plekje in een verharde omgeving. Hier integreren we optimaal verticaal groen, verkoelende waterelementen, regenwaterbuffering én koolstofvrije fietsmobiliteit in één ruimtebesparende constructie.”

Groendak

Ook schepen voor Milieu en Duurzaamheid Tim De Keukelaere is opgetogen met de fietsbank. “Het Driekoningenplein is de centrale plek in onze gemeente: vlakbij het gemeentehuis, cultuurhuis, handelscentrum, scholen en ondergrondse parking”, klinkt het. “Dit plein ontharden voor extra groenzones is niet vanzelfsprekend. Daarom is geëxperimenteerd met een verticale groenwand en een groendak boven de fietsenstalling. Als dit concept voldoende verkoelend werkt, kan het makkelijk elders ingezet worden. Ik ben alvast benieuwd naar de meetresultaten. Met deze maatregel komt alles mooi samen: duurzame mobiliteit, en klimaat- en adaptatieplannen.”

Van de totale grondoppervlakte van gemeente Merelbeke is 17,3% verhard. Dat is hoger dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen (15,4%) en Vlaanderen (16%). Volgens verschillende klimaatrapporten kan de gemiddelde zomertemperatuur in Merelbeke stijgen tot 25,1°C in 2100, terwijl dat nu slechts 17°C is. Het gemiddeld aantal dagen waar op de maximumtemperatuur gelijk is aan 30°C of meer, stijgt in Merelbeke dan van drie dagen in het huidige klimaat naar 32,8 dagen in 2100.

