Primeur in Vlaanderen: Zorgband leidt keuken- en logistiek personeel opleiden tot zorgkundige

Merelbeke Sportdië­tist en topsport­kok Ien Vitse (34) bepaalt het menu van Wout van Aert bij Jumbo Visma: “We nemen wel honderden kilo’s kwark mee naar een ritten­koers”

Het Pro Cycling Team Jumbo Visma van onder meer Wout van Aert, Tourwinnaar Jonas Vinegaard en Gentse superknecht Tiesj Benoot rijgt al jaren de successen aan elkaar in het wielrennen. En daar heeft Ien Vitse (34) uit Merelbeke een behoorlijk aandeel in als sportdiëtiste van het Nederlandse team. “Als de renners topprestaties willen leveren op de fiets, dan moeten wij die ook leveren in de keuken”, zegt Ien. Een blik in de interne keuken van de succesrijke wielerploeg, waarin we de geheimen van pasta, kwark en herstelmaaltijden ontdekken.

3 februari