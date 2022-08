Premies voor asbestverwijdering en centrale verwarmingsketel in schoolgebouwen

Schoolbesturen uit het gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. De Vrije Basisschool O.L.V. Visitatie in Merelbeke krijgt 97.944 euro voor de bouw van een overdekte speelplaats en fietsenberging. De Vrije Basisschool-Landelijke Steinerschool Munte ontvangt 102.025 euro voor de vervanging van boilers door een centrale verwarmingsketel in een aparte stookplaats, brandveiligheidswerken en brandveilige afwerking van vloeren en plafonds in blok B van de school. In Oosterzele is 13.953 euro voorzien voor de asbestsanering en herstel van het dak op de Vrije Basisschool De Bloesem. En 34.557 euro voor de rioleringswerken en aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel.