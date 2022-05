Politie Schelde-Rhode waarschuwt voor controles op gebruik van mobiele apparaten achter stuur

Melle/Oosterzele/Merelbeke Binnenkort ook trajectcon­tro­les op Lange Munte en Heusden­baan

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s aangekondigd langs gewestwegen in Vlaanderen. Onder meer op de Lange Munte in Oosterzele en de Heusdenbaan in Melle.

