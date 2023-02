Politie en parket voeren onderzoek in huis op Gaversesteenweg

Na 24 jaar verdwijnt Kapsalon Gwenny uit Sint-Amandsberg. “Tijd om op een andere manier te gaan werken”

Vandaag is de allerlaatste dag dat Kapsalon Gwenny aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg open is. Met tranen in de ogen en pijn in het hart neemt Gwenny Van Laere (53) afscheid van haar bloeiende zaak, om gezondheidsredenen. Het hoekpand, compleet met appartement boven, zal worden verkocht.