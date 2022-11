Politie controleert fietsverlichting: overtreders riskeren boete van 58 euro

Gent Bekend Thais restaurant zit na 25 jaar in volledig nieuw jasje: “De wok-formule is gebleven, maar we doen veel meer nu”

Ben je onlangs door de Vlaanderenstraat gewandeld of gefietst, dan is het je mogelijks al opgevallen: De Orchidee, een Thais restaurant dat daar al 25 jaar zit, is Pontima geworden. De bekende wok-formule is gebleven, maar je kan hier nu ook heerlijke ‘dronken noedels’ en andere authentiek Thaise gerechten bestellen.

